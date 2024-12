Seoul lässt alle Maschinen vom Typ des abgestürzten Jets untersuchen

Seoul: Die südkoreanische Regierung lässt alle Maschinen vom Typ der abgestürzten Boeing 737-800 untersuchen. Dabei werden nach Angaben des zuständigen Ministers die Wartungsprotokolle wichtiger Bauteile wie Motoren und Fahrwerke von insgesamt 101 Maschinen überprüft. Dazu reisen Vertreter der US-Flugsicherheit und des Herstellers Boeing an. Die Untersuchung soll am Freitag abgeschlossen sein. Heute hat in Südkorea eine einwöchige Staatstrauer für die Opfer des gestrigen Absturzes begonnen. 179 Menschen sind ums Leben gekommen, nur zwei Besatzungsmitglieder haben überlebt. Die Unglücksursache muss noch geklärt werden. Es gibt aber Hinweise, dass ein Vogelschlag die Katastrophe ausgelöst hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 14:45 Uhr