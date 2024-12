Seltener Alpenschneehase ist das Tier des Jahres 2025

Hamburg: Der Alpen-Schnee-Hase ist das Tier des Jahres 2025. Das hat die deutsche Wildtier-Stiftung heute früh mitgeteilt. Der Schneehase kommt eigentlich nur noch in Bayern vor, in Lagen ab etwa 1.300 Metern. Besonders der Klimawandel und der Wintersport machen ihm zu schaffen. Weil immer weniger und später Schnee in den Bergen fällt, ist er mit seinem weißen Fell leichtes Opfer für Feinde.

