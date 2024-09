Selenskyj zu Gast bei Ukraine-Treffen in Ramstein

Ramstein: Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz treffen sich heute Verteidigungsminister und Militärs, um über weitere Unterstützung für die Ukraine zu beraten. Medienberichten zufolge wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj dabei sein und mit den Mitgliedern der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe sprechen. Dazu gehören rund 50 Staaten. Selenskyj soll heute in Deutschland landen und am Nachmittag auch in Frankfurt am Main mit Bundeskanzler Scholz zu einem zusammentreffen.

