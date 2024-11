Selenskyj wirft Putin Sabotage von Friedensbemühungen vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, mögliche Friedensanstrengungen des künftigen US-Präsidenten Trump zu untergraben. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, Kreml-Chef Putin wolle die Situation jetzt eskalieren lassen, damit der designierte US-Präsident den Krieg nicht beenden könne. Selenskyj bezog sich damit auf Putins Drohung, eine neue Mittelstreckenrakete auch gegen die Führung der Ukraine in Kiew einzusetzen. Die Waffe habe die Zerstörungskraft eines Meteoriten, so Putin. - In der Nacht hat Russland die Ukraine wieder mit Drohnen und Raketen aus der Luft attackiert. In Kiew brach ein Feuer in einer medizinischen Einrichtung aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2024 10:45 Uhr