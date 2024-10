Selenskyj wirbt in Brüssel für seinen "Siegesplan"

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich dafür ausgesprochen, dass sein Land NATO-Mitglied wird. Eine Einladung dazu würde sein Land stärken. Die Ukraine habe das verdient, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Rutte. In Brüssel wirbt Selenskyj beim Treffen der EU- Staats- und Regierungschefs um die Unterstützung seines Plans für einen Sieg gegen Russland. Der Ansatz sei, Frieden durch Drohungen zu schaffen. Dazu sollten Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und die USA dafür sorgen, dass in der Ukraine ein passendes Raketen-Paket stationiert werden könne. Dieses könnte Russland dann entweder in echte Friedensverhandlungen zwingen oder die Zerstörung militärischer Ziele ermöglichen, so Selenskyj.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 19:15 Uhr