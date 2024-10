Selenskyj wirbt in Brüssel für seinen "Siegesplan"

Brüssel: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim EU-Gipfel für seinen sogenannten Siegesplan. Unter anderem will er - wie er sagt - "den Krieg auf das Gebiet Russlands zurückbringen" - also Russland mit weitreichenden Waffen angreifen. Außerdem sagte er, sein Land brauche mehr Geld, etwa um die Produktion von Drohnen zu verstärken und die Energie-Infrastruktur zu reparieren. Bundeskanzler Scholz sagte, am "Nein" Deutschlands zur Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ "Taurus" werden sich nichts ändern. Scholz betonte aber auch, man werde der Ukraine weiterhin die Mittel bereitstellen, damit sie sich verteidigen kann.

