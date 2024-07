Selenskyj will verstärkt Raketen in der Ukraine bauen

Kiew: Die Ukraine will eigene weitreichende Raketen bauen. Das hat Präsident Selenskyj angekündigt. In seiner täglichen Videobotschaft forderte er eine größtmögliche Selbstständigkeit bei der Waffenproduktion: Das Raketenprogramm der Ukraine starte nicht bei null. Selenskyj verwies darauf, dass die Ukraine nach dem russischen Einmarsch 2022 das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte Moskwa mit Raketen aus eigener Produktion versenkt habe. Selenskyj will die Reichweite der Flugkörper nun deutlich erhöhen. Die Ukraine darf westliche Waffen nicht zum Beschuss weiter entfernt gelegener Objekte in Russland nutzen. Europäer und Amerikaner fürchten, dass der Konflikt sonst weiter eskaliert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 07:00 Uhr