Selenskyj will Biden Details zu Friedensplan vorstellen

Washington: US-Präsident Biden und Vize-Präsidentin Harris empfangen heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus. Selenskyj will den beiden einen Plan vorstellen, wie aus seiner Sicht ein Sieg der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland und ein gerechter Frieden erreicht werden können. Wie das Weiße Haus mitteilte, hätten Selenskyj und Biden bereits am Rande der UN-Generalversammlung in New York über diesen Friedensplan gesprochen. Dabei habe Biden Selenskyj auch eine Aufstockung der US-Militärhilfe für die Ukraine zugesagt, die er heute bekanntgegeben wolle. Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine.

