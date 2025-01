Selenskyj will "alles" für Ende des Krieges tun

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner Neujahrsbotschaft bekräftigt, dass sein Land im neuen Jahr alles für ein Ende des Krieges tun werde. Er stimmte seine Landsleute auf ein anstrengendes Jahr ein, in dem sie täglich für eine starke Ukraine kämpfen müssten; denn nur ein starkes Land werde respektiert und gehört. Mit Blick auf den Amtsantritt des designierten US-Präsidenten gab er sich zuversichtlich, dass Trump die Ukraine weiter unterstützen wird und dass er in der Lage ist, Frieden zu schaffen.

