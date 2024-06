Selenskyj warnt im Bundestag vor "russischem Marsch durch Europa"

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Verbündeten aufgerufen, den russischen Angriffskrieg gemeinsam zu beenden. In Bundestag warnte er in einer emotionalen Rede vor einem drohenden Sieg Russlands: Man dürfe dem Land keinen weiteren Marsch durch Europa erlauben. Moskau hinterlasse eine Spur der Verwüstung. Selenskyj warnte außerdem vor einer Spaltung seines Landes: Deutschland könne sicher verstehen, warum sein Land so hart gegen eine Teilung kämpfe. Ausdrücklich bedankte sich der Präsident für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und die Bereitstellung neuer "Patriot"-Abwehrsysteme: Tausende Menschenleben seien dadurch gerettet worden. Die Abgeordneten der AfD blieben der Rede im Bundestag größtenteils fern. Auch die Abgeordneten der Wagenknecht-Partei BSW nahmen nicht an der Sondersitzung teil. Der Besuch Selenskyjs fand im Rahmen der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 18:15 Uhr