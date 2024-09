Selenskyj verkündet Heimkehr von Kriegsgefangenen

Kiew: Die Ukraine und Russland haben erneut Gefangene ausgetauscht. Kiew hat dabei 49 Kriegsgefangene zurückerhalten, wie Präsident Selenskyj auf Telegram mitgeteilt hat. Unter ihnen seien Mitglieder von Armee, Nationalgarde, Polizei und Grenzschutz sowie Zivilisten. Ein Teil davon sei bei der Verteidigung des Stahlwerkes Asowstahl in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu Kriegsbeginn in Gefangenschaft geraten. Rund 2.000 ukrainische Kämpfer hatten sich fast einen Monat lang auf dem weitläufigen Werksgelände verschanzt, bevor die Regierung in Kiew sie im Mai 2022 aufforderte, sich den Russen zu ergeben, um ihr Leben zu retten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 17:00 Uhr