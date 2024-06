Selenskyj trifft zu Deutschland-Besuch ein

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Deutschland-Besuch angekommen. Das gab er in der Nacht bei X bekannt. Selenskyj will am Vormittag in Berlin zusammen mit Kanzler Scholz eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine eröffnen. Das zweitägige Treffen mit rund 2.000 Teilnehmern soll Politik, Wirtschaft und internationale Organisationen zusammenbringen. Konkrete Finanzzusagen stehen nicht im Mittelpunkt. Am Nachmittag will Selenskyj eine Rede im Bundestag halten. Es ist sein dritter Berlin-Besuch seit dem russischen Einmarsch vor mehr als zwei Jahren.

