Selenskyj trifft heute Scholz und Steinmeier in Berlin

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Deutschland. Er wird Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier treffen. Gesprächsthema dürfte der sogenannte Siegesplan der Ukraine sein: Kiew will vom Westen gelieferte Waffen mit großer Reichweite auch auf russischem Gebiet einsetzen, um Moskau stärker unter Druck zu setzen. Scholz befürchtet dagegen eine weitere Eskalation der Kämpfe. Ursprünglich war für morgen ein Ukraine-Gipfel auf dem US-Stützpunkt in Ramstein geplant. Das Treffen wurde aber verschoben, nachdem US-Präsident Biden wegen des Hurrikans "Milton" abgesagt hatte. Stattdessen besucht Selenskyj nun mehrere europäische Hauptstädte. So war er gestern in Rom und hat mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni gesprochen. Sie kündigte für das kommende Jahr eine Wiederaufbaukonferenz in der italienischen Hauptstadt an. Heute Früh ist Selenskyj zu einer Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 07:00 Uhr