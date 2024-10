Selenskyj trifft am Freitag Scholz und Steinmeier in Berlin

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj wird übermorgen nach Deutschland kommen. Wie mehrere Medien berichten, wird er in Berlin Gespräche mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier führen. Eigentlich wollte Selenskyj am Samstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein in Rheinland-Pfalz teilnehmen. Dies wurde jedoch verschoben, weil US-Präsident Biden wegen Hurrikan "Milton" seine Teilnahme und auch seine Deutschlandreise abgesagt hatte. Wann das Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten nachgeholt wird, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 18:00 Uhr