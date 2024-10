Selenskyj stellt seinen Siegesplan im Parlament vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen sogenannten "Siegesplan" für den Verteidigungskrieg gegen Russland vorgestellt. Im Parlament sagte er, die größte Voraussetzung für einen Sieg sei die Unterstützung der Partner: Dann könne der Krieg innerhalb eines Jahres beendet werden. Konkret forderte Selenskyj eine Einladung zu einem Natobeitritt seines Landes. Außerdem sei es wichtig, die Kämpfe auf russisches Gebiet zu tragen, sagte er, die Bevölkerung dort müsse verstehen, was Krieg sei. Selenskyj rief dazu auf, die Begrenzungen zum Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland aufzuheben. Außerdem schlug er vor, in der Ukraine ein großes, nicht-nukleares Waffenarsenal zu stationieren. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Peskow, sagte in einer ersten Stellungnahme, die Ukraine solle endlich aufwachen und die Sinnlosigkeit ihrer Politik erkennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 13:00 Uhr