Selenskyj sieht keine Chance für Friedensverhandlungen

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich skeptisch gezeigt, was Friedensverhandlungen mit Russland angeht. Der Krieg könne nicht durch Gespräche beruhigt werden - Russland müsse man - Zitat - "zum Frieden zwingen", sagte Selenskyj in einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Chinas Außenminister Wang hatte sich zuvor für Gespräche stark gemacht: Dialog und Verhandlung seien der einzig tragfähige Weg, sagte er. US-Außenminister Blinken wiederum forderte ein entschiedeneres Vorgehen gegen die Unterstützer Russlands im Ukraine-Krieg wie Nordkorea und den Iran. Aber auch China helfe Russland dabei, die Kriegsmaschinerie aufrechtzuerhalten, kritisierte Blinken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 02:00 Uhr