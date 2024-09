Selenskyj sieht entscheidende Phase für Krieg gegen Russland

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gesprächen über den weiteren Verlauf des Krieges gegen Russland in den USA eingetroffen. In einer noch im Flugzeug aufgezeichneten Videoansprache kündigte er an, US-Präsident Biden und anderen Verbündeten den Plan für einen ukrainischen Sieg auf den Tisch zu legen. Laut Selenskyj treten die Kämpfe in die entscheidende Phase ein. Auch Bundeskanzler Scholz befindet sich derzeit für die UN-Generalversammlung in den USA. In New York wollen beide im Laufe des Tages miteinander sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 01:00 Uhr