Selenskyj rechnet mit "historischer" Friedenskonferenz in der Schweiz

Luzern: Der ukrainische Präsident Selenskyj geht mit hohen Erwartungen in die Friedenskonferenz, die am Abend in der Schweiz beginnt. Wörtlich sagte er, "beim dem Gipfel wird Geschichte geschrieben". Nach seinen Worten ist es gelungen, der Welt die Vorstellung zurückzugeben, dass gemeinsame Bemühungen Krieg stoppen und einen gerechten Frieden herstellen können. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass es bei dem zweitägigen Treffen keinen Durchbruch geben wird, weil Russland nicht dabei ist. - Ingesamt 100 Delegationen sind in die Nähe von Luzern gereist, um die Möglichkeiten einer diplomatischen Lösung des Krieges auszuloten. Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs nehmen teil. Unter ihnen auch Bundeskanzler Scholz, der im Vorfeld betonte hatte, es werde keinen russischen Diktatfrieden geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 16:00 Uhr