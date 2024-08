Selenskyj räumt Militäroperation in Russland ein

Kiew: Wenige Tage nach Beginn des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Staatsgebiet bei Kursk hat Präsident Selenskyj erstmals direkt Stellung zu dem Angriff bezogen. In seiner abendlichen Videoansprache sprach er von einer Militäroperation zur "Verlagerung des Krieges" nach Russland. Selenskyj sagte, die Ukraine beweise damit, dass sie für Gerechtigkeit sorgen und Druck auf den Aggressor aufbauen könne. Details zum aktuellen Stand des Vorstoßes nannte er nicht. In der Nacht sind wieder gegenseitige Angriffe gemeldet worden. Russland attackierte Kiew und weitere Regionen mit Raketen. In einem Vorort von Kiew kamen nach Angaen des Rettungsdienstes ein Mann und sein vierjähriger Sohn ums Leben. Drei weitere Menschen wurden demnach schwer verletzt. In Kursk in Russland sind russischen Berichten zufolge 13 Menschen verletzt worden, als Trümmerteile einer ukrainischen Rakete auf ein Wohngebäude stürzten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 08:00 Uhr