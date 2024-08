Selenskyj pocht auf zugesagte Milliardenhilfe

Kiew: Die Ukraine hofft darauf, dass ihr bald eine versprochene Milliardenhilfe vom Westen zugeteilt wird. Präsident Selenskyj hat am Abend gesagt, es gebe zwar viele politische Erklärungen von den Partnern Kiews, es brauche aber endlich Entscheidungen. Die Ukraine benötige das Geld für die Verteidigung gegen den Aggressor Russland, so Selenskyj. Es geht um einen von den G7-Staaten zugesagten Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar. Dieser soll mit Zinserträgen aus eingefrorenem russischen Vermögen finanziert werden. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine heute weitere umfassende Militärhilfe versprochen. Bei einem Besuch im Ukraine-Nachbarland Moldau erklärte Scholz, Deutschland werde nicht nachlassen und der größte Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben. Nach seinen Worten stehen die Mittel dafür zur Verfügung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 22:00 Uhr