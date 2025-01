Selenskyj plädiert in Ramstein für Stationierung von Nato-Soldaten in der Ukraine

Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein hat Präsident Selenskyj mehr Unterstützung bei der Luftverteidigung gefordert. Unter anderem bat er die Partnerländer um mehr Geld für die heimische Kampfdrohnenproduktion- So könne die Ukraine russische Angriffe besser abwehren. Darüber hinaus sagte Selenskyj, Truppen der Verbündeten in seinem Land zu stationieren, wäre seiner Ansicht nach ein geeignetes Mittel, um Russland zum Frieden zu zwingen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 14:00 Uhr