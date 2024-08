Selenskyj lobt ukrainisches Militär für Vormarsch in Westrussland

Kropywnytzkyj: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das eigene Militär für den Vormarsch im westrussischen Gebiet Kursk gelobt. Die Armee erziele dort weitere Geländegewinne, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Priorität habe dabei die Gefangennahme russischer Soldaten, um sie später gegen ukrainische Gefangene auszutauschen, so Selenskyj. In der russischen Grenzregion Kursk läuft seit zwei Wochen eine Gegenoffensive der Ukraine. Laut ukrainischem Oberbefehlshaber, Syrskyj, hat die Ukraine bereits 93 Orte in der russischen Region erobert. Selenskyj sagte in seiner Ansprache aber auch, dass die Lage in den Frontabschnitten im Osten der Ukraine schwierig bleibe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 03:00 Uhr