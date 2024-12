Selenskyj lobt Haltung von Merz in der Taurus-Frage

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft auf ein Ende der deutschen Zurückhaltung beim Marschflugkörper Taurus unter einem möglichen künftigen CDU-Bundeskanzler Merz. Nach dem Besuch des Oppositionsführers in Kiew sagte Selenskyj in einer Videoansprache, man brauche Langstreckenraketen, um militärische Ziele in Russland zu treffen. Merz hatte bei seinem Besuch kritisiert, die bisherige deutsche Politik zwinge die Ukraine, sich mit einem Arm auf den Rücken gebunden zu verteidigen. Bundeskanzler Scholz lehnt die Lieferung von Langstreckenraketen bisher ab.

