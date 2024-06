Selenskyj ist zu Ukraine-Konferenz in Berlin gelandet

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Deutschland. Er ist in der Nacht in Berlin gelandet, wo heute eine Wiederaufbaukonferenz für sein Land beginnt. Selensky will das zweitägige Treffen am Vormittag gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz eröffnen. Es werden rund 2.000 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von internationalen Organisationen erwartet. Bei der Konferenz soll kein Geld gesammelt werden, es geht vielmehr um Vernetzung. Außerdem sind Gespräche mit Scholz geplant und Selenskyj will am Nachmittag eine Rede im Bundestag halten. Es ist sein dritter Berlin-Besuch seit dem russischen Einmarsch vor mehr als zwei Jahren.

