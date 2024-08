Selenskyj hält Papst nach dessen Kritik Moskau-Nähe vor

Kiew: Russische Propaganda hat nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zur Kritik des Papstes an einem neuen Kiewer Gesetz geführt. Moskau beeinflusse in Europa verschiedene religiöse Institutionen, sagte der Präsident. Papst Franziskus hatte sich vor kurzem besorgt über die Religionsfreiheit in der Ukraine gezeigt. Er bezog sich dabei auf ein von Selenskyj unterzeichnetes Gesetz, durch das die als moskau-nah geltende ukrainische orthodoxe Kirche faktisch verboten wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2024 02:00 Uhr