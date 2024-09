Selenskyj gibt Friedensverhandlungen mit Russland keine Chance

New York: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich skeptisch zu Friedensverhandlungen mit Russland geäußert. In einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat in New York sagte Selenskyj, der Krieg in seinem Land könne nicht durch Gespräche beruhigt werden. Der russische Präsident Putin habe so viele internationale Gesetze und Regeln gebrochen, dass er nicht von alleine damit aufhören werde. Deshalb müsse Russland zum Frieden gezwungen werden. Außenministerin Baerbock nannte in ihrer Rede wesentliche Eckpunkte für Verhandlungen mit Russland. So müsse die Existenz der Ukraine als freies und unabhängiges Land garantiert sein. Heute will Selenskyj vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprechen, morgen trifft er sich mit US-Präsident Biden.

