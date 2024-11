Selenskyj deutet US-Freigabe weitreichender Rakten an

Washington/Kiew: US-Präsident Biden hat der Ukraine laut US-Medienberichten den Einsatz weitreichender Raketen gegen bestimmte Ziele in Russland erlaubt. Dabei geht es um den Einsatz von ATACMS-Raketen gegen russische und nordkoreanische Truppen in der russischen Region Kursk. Der ukrainische Präsident Selenskyj deutete in einer Ansprache die Freigabe nur an. Er sagte: "Solche Dinge werden nicht angekündigt, Raketen sprechen für sich selbst." BSW-Gründerin Wagenknecht warf Biden auf der Kurznachrichtenplattform X vor, an der Eskalationsschraube zu drehen. Die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann begrüßte die Entscheidung Bidens. Folgerichtig müsse Kanzler Scholz nun auch Taurus-Raketen liefern, schrieb die FDP-Politikerin auf X.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 01:00 Uhr