Selenskyj bittet USA um Freigabe reichweitenstarker Waffen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei einem Treffen mit US-Außenminister Blinken und dem britischen Außenminister Lammy in Kiew erneut darum gebeten, mit westlichen Waffen militärische Ziele auf russischem Gebiet angreifen zu dürfen. Blinken äußerte sich nicht direkt dazu. Ein Kreml-Sprecher sagte, dass Russland bei einer entsprechenden Erlaubnis angemessen reagieren werde. Blinken kündigte weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 03:00 Uhr