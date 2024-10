Selenskyj besucht bombardierte Grenzregion Sumy

Sumy: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in die Region Sumy im Nordosten des Landes gereist. Der Oblast ist täglichen Bombardements ausgesetzt - von hier startete die Ukraine aber auch ihre Invasion in die russische Region Kursk. Bei Gesprächen mit der Militärspitze sei es vor allem um die Flugabwehr und den Schutz von Energieanlagen gegangen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Teil des Besuchs waren auch Ordensverleihungen an Soldaten der in Kursk eingesetzten Brigade.

