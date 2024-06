Selenskyj beklagt Zerstörung von Kraftwerken

Berlin: Die russischen Angriffe haben die Energie-Infrastruktur der Ukraine zu großen Teilen zerstört. Das hat Präsident Selenskyj in Berlin betont. Er sprach bei der dritten Konferenz zum Wiederaufbau seines Landes. Seit dem Winter sei durch Raketen- und Drohnenangriffe die Hälfte der Kapazitäten zur Stromerzeugung in der Ukraine zerstört worden. Deswegen muss immer öfter in Teilen des Landes die Versorgung abgestellt werden. Um den russischen "Raketen- und Bombenterror" zu stoppen, so Selenskyj, sei mehr Unterstützung des Westens für die Luftverteidigung nötig. Auch Bundeskanzler Scholz hatte zum Auftakt der Konferenz die Partner aufgerufen, die Luftabwehr der Ukraine zu stärken. Am Nachmittag spricht der ukrainische Präsident erstmals persönlich im Bundestag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 13:00 Uhr