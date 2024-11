Selenskyj begrüßt Minenlieferung aus den USA

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Zustimmung der USA zur Lieferung von Antipersonenminen an sein Land begrüßt. Die Minen seien sehr wichtig, um den Vormarsch der russischen Armee in der Ostukraine zu stoppen, sagte Selenskyj am Abend. US-Verteidigungsminister Austin hatte die Entscheidung mit der veränderten Kriegstaktik des russischen Militärs begründet. Die Soldaten rückten zu Fuß vor, um den Weg für mechanisierte Kräfte zu ebnen.

