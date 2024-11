Seit heute gelten Messerverbote an bayerischen Bahnhöfen

München: An acht bayerischen Bahnhöfen gilt seit heute ein generelles Messerverbot. Betroffen sind die Hauptbahnhöfe Aschaffenburg, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg, außerdem mehrere Bahnhöfe und zentrale S-Bahn-Haltestellen in München. Das Verbot beziehe sich auch auf Taschen- oder Brotzeitmesser, teilte der Pressesprecher der Bundespolizei, Hauner, mit. Allerdings sei man nicht lebensfremd: Wer mit der Familie eine lange Zugfahrt antrete, könne natürlich ein Brotzeitmesser mitnehmen. Man rate aber dazu, es unten in den Rucksack zu packen, wenn man den Zug verlässt. Entscheidend sei, dass das Messer außerhalb des Zugs nicht griffbereit sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 08:00 Uhr