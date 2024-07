Secret Service räumt Versagen bei Trump-Attentat ein

Washington: Nach dem Attentat auf Ex-Präsident Trump hat die Chefin des Secret-Service, Cheatle, ein Versagen ihres Dienstes eingeräumt. In einer Anhörung vor einem Kongress-Ausschuss sagt Cheatle, sie übernehme die volle Verantwortung und werde alles unternehmen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, darunter amtierende und frühere Präsidenten. Vor gut einer Woche hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikanischen Partei das Feuer eröffnet und Trump am rechten Ohr verletzt. Ein Besucher der Kundgebung starb, zwei weitere wurden verwundet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 19:00 Uhr