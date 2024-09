Secret Service meldet Zwischenfall in der Nähe von Trumps Golfclub

West Palm Beach: Zwei Monate nach dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump gibt es erneut einen Zwischenfall. In der Nähe seines Golfclubs fielen Schüsse, als Trump sich dort aufhielt. Personenschützer sollen auf einen Verdächtigen geschossen haben. Dieser sei in einem Auto geflohen und habe ein Sturmgewehr hinterlassen. Inzwischen wurde ein Mann in einem angrenzenden Bezirk festgenommen. Das FBI teilte mit, es gehe davon aus, dass ein Attentat auf Trump verübt werden sollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 00:00 Uhr