Secret Service gesteht Versagen beim Schutz von Trump ein

Washington: Der Secret Service in den USA hat eingeräumt, beim Attentat auf Ex-Präsident Trump versagt zu haben. Das sagte die Chefin der Behörde, Cheatle, bei einer Ausschuss-Anhörung in Washington. Sie übernehme die volle Verantwortung und werde alles unternehmen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, sagte sie. Der Secret Service ist für den Schutz amtierender und ehemaliger Präsidenten zuständig. Seit dem Attentat auf Trump vor über einer Woche steht er massiv unter Druck. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania war auf Trump geschossen worden. Der Republikaner war dabei am rechten Ohr getroffen worden. Der mutmaßliche Täter sowie ein Mann im Publikum wurden getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 18:00 Uhr