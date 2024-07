Secret Service Chefin in den USA tritt wegen Attentat auf Trump zurück

Washington: Das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump in Pennsylvania hat nun doch personelle Konsequenzen. Die Direktorin des Secret Service, Cheatle, erklärte ihren Rücktritt. In einer E-Mail an die Belegschaft schrieb sie, dass sie die volle Verantwortung für die Pannen am 13.Juli übernehme. Cheatle hatte gestern bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus erklärt, es handle sich um das größte Versagen ihrer Behörde seit Jahrzehnten. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an der Vorgehensweise des Secret Service gegeben, weil der Attentäter trotz der Sicherheitsmaßnahmen auf ein Dach mit direkter Sicht zur Bühne gelangen konnte. Bei der Wahlkampfveranstaltung war Trump am Ohr verletzt worden, ein Besucher wurde getötet, zwei weitere verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 18:00 Uhr