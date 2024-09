Sechs Menschen werden bei Unfall im Bayern-Park verletzt

Reisbach: In einem Freizeitpark in Niederbayern ist ein Mitarbeiter mit einem Golfcart in eine Warteschlange gefahren, offenbar weil es ihm nicht gut ging. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei nach ersten Erkenntnissen sechs Personen leicht verletzt. Der 77-jährige Mitarbeiter des Bayern-Parks war mit seinem Fahrzeug auf einer abschüssigen Strecke unterwegs, als er in einer Kurve vom Weg abkam. Er wurde vorsorglich per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

