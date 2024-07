Schwimmer und Reiter haben heute Medailenchancen

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben heute der Schwimmer Lukas Märtens und Springreiter Michael Jung die besten deutschen Medaillenchancen. Märtens - der bereits Gold über die 400 Meter Freistil hat - steht am Abend in derselben Disziplin im Finale über 200 Meter. Jung startet am Nachmittag im Einzelwettbewerb der Springreiter. Gestern gab es keine Medaillen für das deutsche Team. Im Schwimm-Finale über 100 Meter Brust haben die beiden Deutschen Melvin Imoudu und Lucas Matzerath mit den Plätzen vier und fünf eine Medaille knapp verpasst - genauso wie Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling als Vierte.

