Schwierige Bergung eines Frachters auf dem Main ist geglückt

Karlstadt: Die komplizierte Bergung eines Frachters auf dem Main in Unterfranken ist geglückt. Am Vormittag konnte das querliegende Güterschiff "Nautilia" freigeschleppt werden. Nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes kann die Strecke am Nachmittag wieder vom Schiffsverkehr genutzt werden. Zuvor werde der Boden der Fahrrinne noch auf mögliche Schäden untersucht. Das Frachtschiff "Nautilia" hatte am Dienstag bei der Ausfahrt aus einem Hafen ein Bauteil im Fluss berührt und war dann von der Strömung quer getrieben worden. Die Bergung gestaltete sich schwieriger als zunächst erwartet.

