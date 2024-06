Schwesig und Kretschmer fordern finanzielle Entlastungen bei Pflege

Berlin: Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig hat vor der heutigen Ost-Ministerpräsidentenkonferenz in Sachsen-Anhalt eine stärkere Berücksichtigung ostdeutscher Interessen gefordert. Die letzten Wahlen hätten gezeigt, dass die Menschen in Ostdeutschland sehr unzufrieden seien, sagte die SPD-Politikerin. Sie kündigte einen Antrag ihres Bundeslandes für eine Reform der Pflegeversicherung an. Pflegebedürftige müssten entlastet werden, erklärte sie. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU plädiert für finanzielle Entlastungen in der Pflege. Viele Pflegebedürftige und deren Angehörige seien von hohen Eigenanteilen überfordert. Es sei inakzeptabel, so Kretschmer, dass Pflegebedürftige im Ruhestand häufig zu Sozialhilfeempfängern würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 09:00 Uhr