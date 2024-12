Schwerlastkran sorgt für Stromausfälle in der Oberpfalz

Stulln: Am Abend ist im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz mehrmals der Strom ausgefallen. Laut Polizei hat es den gesamten Bereich Stulln getroffen. Der Grund: Auf dem Werksgelände des Unternehmens Pharma Stulln hatte ein Schwerlastkran mit dem Haken an seinem Kranarm eine Hochspannungsleitung touchiert. Dabei wurde ein Kurzschluss erzeugt und die Reifen des Fahrzeugs gerieten in Brand. Der Kranführer blieb unverletzt, die Stromleitung unbeschädigt. Die gesamte Stromversorgung im Raum Stulln konnte noch gestern Abend wieder hergestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 08:00 Uhr