Schwerer Sturm in UK fordert ein Todesopfer

London: Bei einem schweren Sturm in Großbritannien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann starb laut Polizei in Nordengland, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Insgesamt fiel in über 500.000 Haushalten in Irland und Großbritannien der Strom aus. Der Sturm verursachte auch erhebliche Verkehrsstörungen, zahlreiche Zugverbindungen und mehrere Flüge fielen aus. Der britische Wetterdienst hattte zuvor eine Sturmwarnung der höchsten Stufe herausgegebebn - rund drei Millionen Menschen wurden per Warn-App aufgefordert, in geschlossenen Räumen zu bleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2024 05:00 Uhr