Schwere Schäden nach Tropensturm Helene in den USA

Atlanta: Nach dem schweren Sturm Helene beginnen im Südosten der USA vielerorts die Aufräumarbeiten. Insgesamt kamen laut den Behörden mehr als 60 Menschen ums Leben. Fast drei Millionen Haushalte in zehn Bundesstaaten sind ohne Strom. In Teilen North Carolinas etwa waren nach sintflutartigen Regenfällen zahlreiche Straßen unbefahrbar. Bäume wurden entwurzelt und Stromleitungen sowie Mobilfunkmasten knickten um. Angespannt ist die Lage noch in der Bergregion der südlichen Appalachen. Dort kämpften die Menschen noch immer mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen. Die Verwüstungen, die Helene angerichtet hat, seien überwältigend, sagte US-Präsident Biden. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf bis zu umgerechnet etwa 100 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 07:00 Uhr