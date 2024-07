Schwere Gewitter sorgen in Südbayern für Schäden

München: Über Südbayern sind in der Nacht schwere Unwetter hingweggezogen. Besonders betroffen waren Oberbayern und das Allgäu. Feuerwehren mussten ausrücken, weil Keller vollliefen und Straßen innerhalb weniger Minuten überflutet wurden. Teilweise sind taubeneiergroße Hagelkörner heruntergekommen und haben den Boden weiß bedeckt, wie die Polizei in Kempten berichtete. Die Gewitterzelle steuerte von Schwaben her auf Oberbayern zu. Hunderte Einsätze gab es im Oberland und in den Landkreisen Erding, Ebersberg und München. Verletzt wurde niemand. Die Unwetterwarnungen wurden vor Mitternacht aufgehoben, aber die Aufräumarbeiten dauern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 09:00 Uhr