Schwedens Außenminister Billström zieht sich aus der Politik zurück

Stockholm: Der schwedische Außenminister Billström hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt kommenden Dienstag niederlegen, wenn das Parlament nach der Sommerpause erstmals wieder zusammenkommt, so Billström in einer Mitteilung auf der Plattform X. Am selben Tag will Ministerpräsident Kristersson die Nachfolge Billströms bekannt geben. Dieser hatte das Amt seit knapp zwei Jahren inne; in dieser Zeit hatte er den Beitritt Schwedens in die NATO vorangetrieben. Was er nun tun werde, sei offen, so der 50-jährige Billström gegenüber der Nachrichtenagentur TT. Er werde sich komplett aus der Politik zurückziehen und habe nun die Chance für einen Neustart im Arbeitsleben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 19:15 Uhr