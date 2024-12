Schweden verstärkt Überwachung in Ostsee

Stockholm: Nach dem Schaden an einem Unterwasserstromkabel vor Finnland hat auch Schweden mitgeteilt, dass die Küstenwache die Überwachung des Schiffsverkehrs verstärkt hat. - Unter anderem mit Schiffen und Flugzeugen. Davor hatte bereits Estland angekündigt, die Marine in die Nähe eines weiteren Unterseekabels zu schicken, um die Energieverbindung mit Finnland zu verteidigen und zu schützen. Auch NATO-Generalsekretär Rutte erklärte angesichts des neuen Vorfalls, dass die Nato ihre militärische Präsenz in der Ostsee ausweiten wolle. Am Mittwoch war die Stromverbindung Estlink 2 zwischen Estland und Finnland unterbrochen worden. Finnische Behörden prüfen, ob es sich um Sabotage handelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 17:00 Uhr