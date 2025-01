Schweden ermittelt wegen schwerer Sabotage an Ostsee-Kabel

Stockholm: Einen Monat nach der mutmaßlichen Sabotage an mehreren Unterwasserkabeln in der Ostsee ist wieder eine Verbindung beschädigt worden. Die schwedische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen "schwerer Sabotage" und hat ein verdächtiges Schiff beschlagnahmt. Medienberichten zufolge soll es aus Russland gekommen sein. Das beschädigte Glasfaser-Kabel verbindet die lettische Hafenstadt Ventspils mit der schwedischen Insel Gotland. Als Reaktion hat Lettland ein Kriegsschiff in die Region entsandt. Der schwedische Ministerpräsident Kristersson erklärte, Schweden, Lettland und die Nato arbeiteten bei der Untersuchung des Vorfalls zusammen.

