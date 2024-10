Schuster kritisiert Anti-Israel-Demos in Deutschland

Berlin: Der Zentralrat der Juden kritisiert die aktuellen Anti-Israel-Demos in Deutschland. Das sei ein neuer "Tiefpunkt der Menschlichkeit in unserer Gesellschaft", sagte Zentralrats-Präsident Schuster angesichts der angekündigten anti-israelischen Proteste vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober. Er forderte einen realistischen Blick auf einen verfestigten Judenhass in Deutschland. Als Beispiele dafür nannte er "die Jubelszenen auf deutschen Straßen nach dem Raketenangriff des Iran auf Israel sowie die Aufrufe zu offenen Israel-Hass-Protesten rund um den Jahrestag".

