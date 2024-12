Schulze übergibt in Kiew Mittel für Wiederaufbau der Energieversorgung

Kiew: Bundesentwicklungsministerin Schulze ist in die Ukraine gereist, um deutsche Winterhilfe zu übergeben. Bei ihrer Ankunft in Kiew sagte Schulze, sie wolle vor Ort sehen, dass das Geld auch ankomme, wo es benötigt werde. Deutschland hat zusätzliche Mittel für den Wiederaufbau der Strom- und Energieversorgung mobilisiert. Laut Schulze soll verhindert werden, dass die Menschen in der Kälte im Dunkeln sitzen müssen. Der Wiederaufbau in der Ukraine wird dezentral organisiert. Dadurch soll es für Russland schwieriger sein, Windkraft- oder Solaranlagen zu zerstören. Wie üblich, wurde Schulzes Besuch vorher nicht angekündigt. Anfang der Woche war bereits CDU-Chef Merz in Kiew.

