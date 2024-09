Schulgewalt in Deutschland steigt um 27 Prozent

Berlin: Die Gewalt an Schulen in Deutschland hat deutlich zugenommen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, registrierten die Sicherheitsbehörden in den Bundesländern im vergangenen Jahr mehr als 27.000 Gewaltdelikte. Das ist ein Anstieg von 27 Prozent. Auch in Bayern haben die Fälle von Körperverletzung demnach um ein Viertel zugenommen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Düll, fordert, dass an jeder Schule Verantwortliche für das Thema Sicherheit benannt werden müssen. Er denke dabei aber nicht an die klassischen Sicherheitsbeauftragten, die zweimal im Jahr einen Feueralarm organisieren. Wichtig seien Themen wie Gewaltprävention und Krisenintervention. Sicherheitsdienste mit Metalldetektoren an den Schuleingängen lehnt Düll dagegen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 09:00 Uhr